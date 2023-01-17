"Перетапливать нам невыгодно". СГК "оправдалась" за огромные счета в квитанциях у барнаульцев

В компании пояснили, почему рассчитали отопление за последнюю неделю ноября уже по более высокому – декабрьскому тарифу

17 января 2023, 06:17, ИА Амител

Фото: t.me/sgk_barnaul

Вопреки мнению отдельных барнаульцев, СГК на самом деле невыгодно искусственно "перетапливать" жилые дома, сжигать больше угля и тем самым увеличивать плату в квитанциях горожан, заявил в ходе прямого эфира 16 января директор теплосбытового подразделения СГК Игорь Холодков. По его уверению, для ресурсовиков перетоп опасен, так как повышенные температуры могут вывести из строя дорогостоящее оборудование из-за чрезмерных нагрузок.

Режимами не балуемся

Задача СГК, по оценке Холодкова, – это постепенное повышение надёжности отопительной системы, а не попытка "баловаться различными режимами". "Ни о каких перетопах речи быть не может", – подчеркнул представитель СГК.

Энергокомпании невыгодно перетапливать или недотапливать, резко изменять параметры работы системы. Это влечёт к более быстрому её износу и нештатным ситуациям в виде порывов и отключений, отметил Игорь Холодков.

Спикер заявил, что отопление из всех видов коммунальных услуг больше всего зависит от погодных факторов. Расход воды и электроэнергии примерно по году остаётся неизменным, за некоторыми исключениями. А вот потребление тепла меняется, отметил он. В начале зимы этот показатель вырос, так как декабрь 2022 года, по оценке представителя СГК, оказался значительно холоднее как ноября 2022-го, так и декабря 2021-го. При этом в последнем случае отклонение от среднемесячной нормы достигало 19 градусов.

Декабрьская квитанция как потолок

В качестве примера Холодков привёл расходы на отопление в одной из панельных девятиэтажек в Барнауле, построенной в советские годы. Площадь помещения составляет 60 кв. м. И если в декабре 2021 года расход отопления составил 1,65 Гкал (при стоимости 2105 рублей), то в 2022 году – уже 2,14 Гкал (стоимость 2488 рублей). Таким образом, объём потребления суммарно вырос примерно на 30%, а стоимость тепла в квитанции увеличилась на 52%, сообщил Холодков.

Представитель СГК указал, что резкий рост платежей за тепло в декабре был вызван морозами и увеличением тарифа, и выразил надежду, что таких счетов горожане этой зимой больше не увидят. "Надеемся, что наложение цены и мороза больше не случится, цифры декабря окажутся максимальным потолком этой зимой", – сказал Игорь Холодков.

По его мнению, на январских праздниках погода была "преимущественно благоприятной". Впрочем, и она сопровождалось сильным ветром, что всё же способно отразиться на расходе тепла для обогрева конкретного дома. Зачастую энергонеэффективные дома теряют тепло. Например, слабое место многих панельных домов – межпанельные швы, указал Холодков.

Почему за конец ноября платили по новым тарифам

В СГК объяснили, почему считали расходы на отопление в конце ноября (а это примерно неделя) уже по повышенному тарифу, который начал действовать в декабре (это почти плюс 250 рублей за 1 Гкал, – прим. ред.). Барнаульцы сочли это крайне несправедливым. Компания же сослалась на установленные правительством РФ правила. Согласно им, расчётный период для оплаты коммунальных услуг равен календарному месяцу:

"При этом тариф (цена) на коммунальный ресурс, действующий в соответствующем расчётном периоде, применяется ко всему объёму потребления коммунального ресурса в этом расчётном периоде, в том числе к объёму потребления коммунального ресурса в дни предыдущего календарного месяца с учётом снятия показаний приборов учёта". Иными словами, цена на тепловую энергию за декабрь применяется и к объёму, потреблённому с даты снятия показаний в ноябре, пояснили в СГК.

Напомним, перед Новым годом барнаульцы стали массово жаловаться на суммы за ЖКУ, пришедшие в декабре. Во многих квитанциях платежи выросли в 1,5-2 раза, или на несколько тысяч рублей. К примеру, "коммуналка" в стандартной "трёшке" поднялась сразу с 4,7 тысячи рублей до 7,7 тысячи. "Виной" всему стал рост тарифов в первый месяц зимы, а также несколько холодных недель в конце ноября – начале декабре, когда увеличилось потребление тепла.