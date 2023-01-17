НОВОСТИОбщество

"Перетапливать нам невыгодно". СГК "оправдалась" за огромные счета в квитанциях у барнаульцев

В компании пояснили, почему рассчитали отопление за последнюю неделю ноября уже по более высокому – декабрьскому тарифу

17 января 2023, 06:17, ИА Амител

Фото: t.me/sgk_barnaul
Фото: t.me/sgk_barnaul

Вопреки мнению отдельных барнаульцев, СГК на самом деле невыгодно искусственно "перетапливать" жилые дома, сжигать больше угля и тем самым увеличивать плату в квитанциях горожан, заявил в ходе прямого эфира 16 января директор теплосбытового подразделения СГК Игорь Холодков. По его уверению, для ресурсовиков перетоп опасен, так как повышенные температуры могут вывести из строя дорогостоящее оборудование из-за чрезмерных нагрузок.

Режимами не балуемся

Задача СГК, по оценке Холодкова, – это постепенное повышение надёжности отопительной системы, а не попытка "баловаться различными режимами". "Ни о каких перетопах речи быть не может", – подчеркнул представитель СГК.

Энергокомпании невыгодно перетапливать или недотапливать, резко изменять параметры работы системы. Это влечёт к более быстрому её износу и нештатным ситуациям в виде порывов и отключений, отметил Игорь Холодков.

Спикер заявил, что отопление из всех видов коммунальных услуг больше всего зависит от погодных факторов. Расход воды и электроэнергии примерно по году остаётся неизменным, за некоторыми исключениями. А вот потребление тепла меняется, отметил он. В начале зимы этот показатель вырос, так как декабрь 2022 года, по оценке представителя СГК, оказался значительно холоднее как ноября 2022-го, так и декабря 2021-го. При этом в последнем случае отклонение от среднемесячной нормы достигало 19 градусов.

Декабрьская квитанция как потолок

В качестве примера Холодков привёл расходы на отопление в одной из панельных девятиэтажек в Барнауле, построенной в советские годы. Площадь помещения составляет 60 кв. м. И если в декабре 2021 года расход отопления составил 1,65 Гкал (при стоимости 2105 рублей), то в 2022 году – уже 2,14 Гкал (стоимость 2488 рублей). Таким образом, объём потребления суммарно вырос примерно на 30%, а стоимость тепла в квитанции увеличилась на 52%, сообщил Холодков.

Представитель СГК указал, что резкий рост платежей за тепло в декабре был вызван морозами и увеличением тарифа, и выразил надежду, что таких счетов горожане этой зимой больше не увидят. "Надеемся, что наложение цены и мороза больше не случится, цифры декабря окажутся максимальным потолком этой зимой", – сказал Игорь Холодков.

По его мнению, на январских праздниках погода была "преимущественно благоприятной". Впрочем, и она сопровождалось сильным ветром, что всё же способно отразиться на расходе тепла для обогрева конкретного дома. Зачастую энергонеэффективные дома теряют тепло. Например, слабое место многих панельных домов – межпанельные швы, указал Холодков.

Почему за конец ноября платили по новым тарифам

В СГК объяснили, почему считали расходы на отопление в конце ноября (а это примерно неделя) уже по повышенному тарифу, который начал действовать в декабре (это почти плюс 250 рублей за 1 Гкал, – прим. ред.). Барнаульцы сочли это крайне несправедливым.  Компания же сослалась на установленные правительством РФ правила. Согласно им, расчётный период для оплаты коммунальных услуг равен календарному месяцу:

"При этом тариф (цена) на коммунальный ресурс, действующий в соответствующем расчётном периоде, применяется ко всему объёму потребления коммунального ресурса в этом расчётном периоде, в том числе к объёму потребления коммунального ресурса в дни предыдущего календарного месяца с учётом снятия показаний приборов учёта". Иными словами, цена на тепловую энергию за декабрь применяется и к объёму, потреблённому с даты снятия показаний в ноябре, пояснили в СГК.

Напомним, перед Новым годом барнаульцы стали массово жаловаться на суммы за ЖКУ, пришедшие в декабре. Во многих квитанциях платежи выросли в 1,5-2 раза, или на несколько тысяч рублей. К примеру, "коммуналка" в стандартной "трёшке" поднялась сразу с 4,7 тысячи рублей до 7,7 тысячи. "Виной" всему стал рост тарифов в первый месяц зимы, а также несколько холодных недель в конце ноября – начале декабре, когда увеличилось потребление тепла.

  

 

Комментарии 23

  • У коммунальщиков всегда один железный аргумент: "Не виноватая я, он сам пришел". Посмотрите Платошкина, что он говорит про незаконное повышение цен на уголь на 21 % в Алтайском крае с 1 июля 2022 года.
    17 января, Гость   Ответить
  • "Красиво излагают! Учитесь,Киса!"
    17 января, Гость   Ответить
  • Задача СГК - сжечь все припасенное топливо. За наш счет.
    17 января, Гость   Ответить
  • Ободрали нас,как всегда.И самое главное-все законно.Богатые стали богаче.Бедные беднее.
    17 января, Гость   Ответить
  • Который день уже пиар от СГК. А на деле снизили температуру теплоносителя, нехорошие вы люди. Конечно гигакалорий меньше отпустят в январе потребителям и отчитаются о снижении оплаты за отопление. Но какой ценой? В квартире было 25, сейчас 19. Холодно очень, но по телефону жэк говорит мол в пределах нормы. Но платить за трёшку наверное нужно будет уже не 10 тыс , а 9 тыс. Спасибо СГК и жэку за заботу
    17 января, Гость   Ответить
  • Про какие 30% говорят?В ноябре за 45 м было 1900,в декабре 4890!!! Больше 100%.Врать то не мешки таскать!
    17 января, Гость   Ответить
  • Какой "перетоп"?... вилка температур в квартирах- 18-25*..просто верхний предел, выше тупо не выдержат сети...то есть в рамках тарифа!!!!...просто всё это следствие безнаказанности. Посмотрите на зональные газовые котельные- переплат нет...плюс транспортировка до потребителя...вот и ценник!..
    17 января, Гость   Ответить
  • Вам не догнать Яровое-за 47,7 кв.м. отопление 8000 руб.!"Лидеры"!
    17 января, Гость   Ответить
  • Вспоминаем курс физики - что такое 1 гкал тепла! При 2 гкал на 60 кв метрах просто баня с температурой в 70 градусов! Как впихнуть столько тепла, если только не рисовать в квитанцию?
    17 января, Гость   Ответить
  • О каких отклонениях на 19 градусов от нормы он говорит? Норма среднемесячной температуры декабря в Барнауле -13,1 гр. Фактическая среднемесячная температура в 2022 г. составила -17,3 (в 2021-м году -8,5), т.е. отклонение 4,2 гр. Да, это много, но вовсе не 19 (!) градусов.
    17 января, Гость   Ответить
  • Ничего не снизили, батареи жарят, в квартире +28, приходится перекрывать и форточки открывать постоянно. Зачем я плачу за то что вылетает в атмосферу, нафига мне столько тепла ? Зачем так жарить ?
    17 января, Гость   Ответить
  • Мы лет 10 домом скинулись и купили аппаратуру что по погоде уменьшает - прибавляет сама тепло. Не жопились бы и купили НО это кажется что дорого всем жалко денег. Реальная экономия приходит через год.
    17 января, Гость   Ответить
  • но по телефону жэк говорит мол в пределах нормы. - А при чем тут ЖЭК? он вас не топит
    17 января, Гость   Ответить
  • Гость, нет экономии от такой системы, стоит такая на доме тоже. 1-е этажи замерзают, тепла прибавляют, 9-е при этом начинают с жары подыхать. Вот и вся система. регулировка такая может быть только индивидуальной, в своей собственной квартире. На дом такое ставить - точно деньги на ветер.
    17 января, Гость   Ответить
  • нет экономии от такой системы - вам не повезло такое бывает у нас экономия. Нужны грамотные специалисты по наладке и обслуживанию.
    17 января, Гость   Ответить
  • Гость, ЖЭК должен регулировать поток теплоносителя через систему отопления дома в зависимости от погодных условий, либо устанавливать автоматику на что они забили все дружно.
    17 января, Гость   Ответить
  • Гость, ЖЭК и ставит по среднему, но при этом как и говорилось выше, 1-е этажи замерзают, 9-е жарятся. Первые бегут жалуются, ЖЭК тепла добавляют, верхние при этом от жары подыхают и отапливают атмосферу.
    17 января, Гость   Ответить
  • Гость.жадность и корысть СГК,почему не занимается ФАС и прокуратура?,или не было команды,головной офис СГК в Москве, представляете кто за этим "стоит".?
    17 января, Гость   Ответить
  • Гость, при чем ЖЭК? Как правило, договора с тепловиками заключают ЖЭКи, УК. Мы, жильцы, для тепловиков не сторона договора, мы для них никто. Поэтому с претензиями прежде всего надо обращаться в ЖЭК, УК, ну а потом - в жилинспекцию, прокуратуру, СМИ, президенту.
    17 января, Гость   Ответить
  • Позиция ФАС и депутатов, в первую очередь "Единой России" , просто шокирует. Будто они живут на другой планете И ИМ ВСЕ РАВНО , или заодно с СГК, чьи интересы они лоббируют. Есть большой общественный резонанс , а они как в рот воды набрали. Создайте независимую комиссию , которая на цифрах докажет правильность или злоупотребления со стороны СГК. Проведите дебаты по этому вопросу в СМИ, чтобы любой желающий смог высказать свою точку зрения. Обращаюсь к АМИК - сделайте опрос общественного мнения по этой теме, чтобы потом привлечь внимание не только краевых, но и федеральных органов.
    17 января, Гость   Ответить
  • Трубы на улице изолировать надо лучше есть в некоторых местах вообще голые вот и деньги из Кармана людей.
    17 января, Гость   Ответить
  • За 50кв., 11500₽, ужас! Весь декабрь температура теплоносителя 106 градусов, в январе 94-96, ждём квитанции
    18 января, Гость   Ответить
  • Есть дома, где нет регулировки отопления. Например, Антона Петрова 256. Батареи замурованы в стенах. Кто делает ремонт, тот выводит батареи ещё и в квартиру. Председатель перекрыла отопление, чтобы было не сильно жарко и сразу получила претензию от поставщика тепла, мол нельзя ничего перекрывать, всё рассчитано. Смотрите стоимость в пересчёте на квадратный метр и сразу найдёте проблемные дома. Например: 52 руб за кв.м., за декабрь - новый кирпичный дом, ЖИ.
    18 января, Гость   Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров