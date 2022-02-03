Плюс две тысячи рублей: ВТБ финансово поддержит родителей, получающих детские пособия на карту банка

С февраля 2022 года размер некоторых социальных выплат для семей с детьми в России вырос на 8,4%. В результате сумма единовременного пособия при рождении ребёнка увеличилась до 19,9 тысячи рублей, а минимальное ежемесячное пособие по уходу за ребёнком до полутора лет — до 7,5 тысячи рублей.

При этом родители, имеющие право на выплаты, могут получить дополнительную выгоду. Банк ВТБ окажет поддержку в размере двух тысяч рублей каждому новому получателю пособия на детей на счёт карты “Мир” ВТБ. Деньги от банка поступят на счёт клиента в течение месяца после первого зачисления льготных средств.

“ВТБ активно поддерживает социальную политику государства, направленную на помощь категориям населения, требующим особого внимания. К ним относятся и семьи с детьми. С помощью наших цифровых сервисов клиенты банка могут не только получить финансовую поддержку, но и дополнительные надбавки к государственным выплатам, медицинские страховки и защиту от мошенников”, — прокомментировал начальник управления “Государственные услуги” Банка ВТБ (ПАО) Святослав Агеев.

Для начисления пособий в ВТБ клиенту необходимо оформить цифровую карту национальной платёжной системы. Сделать это можно в несколько кликов на сайте банка или в приложении “ВТБ Онлайн”.