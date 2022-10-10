Поля загорелись ночью рядом с селом в Алтайском крае
Огонь распространялся по сухой траве вдоль просёлочной дороги
10 октября 2022, 08:56, Илья Звягинцев
В Алтайском крае ночью произошёл природный пожар. Об этом рассказали очевидцы в сообществе «В курсе 22».
Поля загорелись неподалёку от села Коробейниково. Огонь распространялся по траве вдоль просёлочной дороги. В социальных сетях пользователи предположили, что к возгоранию могла привести непотушенная сигарета.
Напомним, что 9 октября пожар в полях произошёл в Змеиногорском районе. Огонь, который разгорелся в двух очагах, добрался до населённого пункта.
В результате пожара сгорели два дома и ряд неэксплуатируемых построек.
Пожарным удалось остановить распространение пламени.
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