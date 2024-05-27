Словарь и калькулятор. Что разрешено использовать на ЕГЭ в 2024 году?
На экзаменах очень много запретов. Но кое-что приносить с собой можно
27 мая 2024, 16:00, ИА Амител
ЕГЭ, экзамены / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
У российских школьников началась самая тревожная пора – время сдачи ЕГЭ. Некоторые экзамены уже прошли, но большую часть выпускникам еще предстоит сдать. ЕГЭ в России строго регламентирован, а правила состоят из большого количества запретов. Тем не менее есть и разрешенные вещи. Например, на экзамены можно приносить с собой некоторые предметы.
Рассказываем, что разрешено использовать на ЕГЭ в 2024 году.
1
Что строго запрещено приносить с собой на ЕГЭ?
Если кратко, то запрещается всё, что каким-то образом может помочь ученику "смухлевать". Так, на ЕГЭ запрещены:
- смартфоны и любые другие устройства связи;
- ноутбуки;
- любая фотоаппаратура, а также видео- и аудиозаписывающие устройства;
- рукописные и печатные заметки;
- любые справочные материалы, кроме разрешенных.
2
Что разрешено использовать на ЕГЭ?
Правилами ЕГЭ строго регламентирован перечень предметов, которые могут находиться на столе экзаменуемого. В него входят:
- индивидуальные комплекты КИМ (контрольно-измерительные материалы);
- гелевая или капиллярная ручка с чернилами черного цвета;
- документ, удостоверяющий личность;
- лекарства и продукты питания для перекуса;
- черновики, выданные организаторами;
- дополнительные материалы, разрешенные для использования на ЕГЭ по отдельным учебным предметам.
Последний пункт – самый интересный. Тут все зависит от предмета, который сдает ученик: на отдельные ЕГЭ можно приносить и калькулятор, и орфографический словарь, и другие атрибуты.
3
На ЕГЭ по каким предметам можно брать с собой калькулятор?
Калькулятор разрешен только на трех видах экзаменов: физике, химии и географии.
Важно: калькулятор обязательно должен быть непрограммируемым.
4
Можно ли принести калькулятор на ЕГЭ по математике?
Нет. На экзамене по математике все вычисления ученик должен производить сам.
5
А что такое непрограммируемый калькулятор?
Это калькулятор, на котором можно производить только арифметические вычисления (сложение, вычитание, умножение, деление, извлечение корня) и вычисление тригонометрических функций (sin, cos, tg, ctg, arcsin, arcos, arctg).
6
На ЕГЭ по каким предметам можно брать с собой орфографический словарь?
Только на ЕГЭ по литературе. На экзамене по русскому языку любые словари запрещены.
7
На ЕГЭ по каким еще предметам можно брать с собой другие дополнительные вещи?
Есть еще несколько предметов, на экзамен по которым можно использовать дополнительные атрибуты.
Математика: разрешена линейка, на которой нет никакой справочной информации.
Физика: линейка тоже разрешена.
Химия: разрешены периодическая таблица химических элементов Д.И. Менделеева, таблицы растворимости и электрохимического ряда напряжений металлов.
География: помимо линейки, разрешен также транспортир. Карты и статистические приложения выдают в составе КИМ каждому участнику.
Комментарии 0