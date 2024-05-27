На экзаменах очень много запретов. Но кое-что приносить с собой можно

27 мая 2024, 16:00, ИА Амител

ЕГЭ, экзамены / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

У российских школьников началась самая тревожная пора – время сдачи ЕГЭ. Некоторые экзамены уже прошли, но большую часть выпускникам еще предстоит сдать. ЕГЭ в России строго регламентирован, а правила состоят из большого количества запретов. Тем не менее есть и разрешенные вещи. Например, на экзамены можно приносить с собой некоторые предметы.

Рассказываем, что разрешено использовать на ЕГЭ в 2024 году.

1 Что строго запрещено приносить с собой на ЕГЭ? Если кратко, то запрещается всё, что каким-то образом может помочь ученику "смухлевать". Так, на ЕГЭ запрещены: смартфоны и любые другие устройства связи;

ноутбуки;

любая фотоаппаратура, а также видео- и аудиозаписывающие устройства;

рукописные и печатные заметки;

любые справочные материалы, кроме разрешенных.

2 Что разрешено использовать на ЕГЭ? Правилами ЕГЭ строго регламентирован перечень предметов, которые могут находиться на столе экзаменуемого. В него входят: индивидуальные комплекты КИМ (контрольно-измерительные материалы);

гелевая или капиллярная ручка с чернилами черного цвета;

документ, удостоверяющий личность;

лекарства и продукты питания для перекуса;

черновики, выданные организаторами;

дополнительные материалы, разрешенные для использования на ЕГЭ по отдельным учебным предметам. Последний пункт – самый интересный. Тут все зависит от предмета, который сдает ученик: на отдельные ЕГЭ можно приносить и калькулятор, и орфографический словарь, и другие атрибуты.

3 На ЕГЭ по каким предметам можно брать с собой калькулятор? Калькулятор разрешен только на трех видах экзаменов: физике, химии и географии. Важно: калькулятор обязательно должен быть непрограммируемым.

4 Можно ли принести калькулятор на ЕГЭ по математике? Нет. На экзамене по математике все вычисления ученик должен производить сам.

5 А что такое непрограммируемый калькулятор? Это калькулятор, на котором можно производить только арифметические вычисления (сложение, вычитание, умножение, деление, извлечение корня) и вычисление тригонометрических функций (sin, cos, tg, ctg, arcsin, arcos, arctg).

6 На ЕГЭ по каким предметам можно брать с собой орфографический словарь? Только на ЕГЭ по литературе. На экзамене по русскому языку любые словари запрещены.