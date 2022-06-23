Последние минуты жизни Юрия Шатунова попали на видео

В социальных сетях опубликовали видеозапись того момента, когда друзья привезли артиста в больницу

23 июня 2022, 16:51, Илья Звягинцев

Последние минуты жизни Юрия Шатунова попали на видео. Shot опубликовал запись с камеры видеонаблюдения, на которой видно, как певца привозят в медучреждение.

Ранее стало известно, что Шатунову стало плохо, когда он отдыхал с друзьями. Мужчины решили отвезти его в поликлинику. На записи с камеры видеонаблюдения видно, что артист не может держаться на ногах самостоятельно. Мужчины на руках заносят его в поликлинику.

В социальных сетях ранее сообщалось, что из поликлиники, куда привезли Шатунова, артиста собирались доставить в больницу. В машине скорой помощи его сердце остановилось. В первый раз врачи смогли запустить его снова, но во второй раз спасти жизнь певцу им не удалось.

Напомним, что Юрию Шатунову было 48 лет.

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