Приложения для знакомств Bumble, Badoo и Fruitz перестанут работать в России

Международные сервисы знакомств Bumble, Badoo и Fruitz перестанут работать на территории России и Белоруссии. Приложения будут удалены из Apple App Store и Google Play Store, сообщается на сайте Bumble Inc.

Компания объявила об уходе в рамках отчёта за 2021 год. Также в нём указано, что в 2021 году совокупный доход от России, Украины и Белоруссии составил примерно 2,8% от общего годового дохода Bumble Inc. Компания получала от пользователей из России, Белоруссии и Украины менее 0,1% дохода от приложения Bumble.