Приложения для знакомств Bumble, Badoo и Fruitz перестанут работать в России
Приложения удалят из Apple App Store и Google Play Store
9 марта 2022, 10:32
Международные сервисы знакомств Bumble, Badoo и Fruitz перестанут работать на территории России и Белоруссии. Приложения будут удалены из Apple App Store и Google Play Store, сообщается на сайте Bumble Inc.
Компания объявила об уходе в рамках отчёта за 2021 год. Также в нём указано, что в 2021 году совокупный доход от России, Украины и Белоруссии составил примерно 2,8% от общего годового дохода Bumble Inc. Компания получала от пользователей из России, Белоруссии и Украины менее 0,1% дохода от приложения Bumble.
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