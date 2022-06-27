Пробки сковали улицы Барнаула после ливня

Вечерние пробки в Барнауле непривычно долго сковывают дороги. Причиной этому мог стать сильный ливень, который осложнил дорожную обстановку.

По данным сервиса «Яндекс. Пробки», самая тяжелая ситуация складывается на проспекте Строителей, который «стоит» в обе стороны. Выехать из центра города, конечно, тяжелее, но и по направлению к проспекту Красноармейскому также растянулась пробка. Отметим, что по направлению из центра пробка по Строителей растянулась от проспекта Ленина до Павловского тракта.

Большая пробка собралась на проспекте Калинина, а отдельные участки стоят на Павловском тракте и улице Власихинской.