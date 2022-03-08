Прокуратура заставила жителя Рубцовска убирать фекалии за своими собаками

Прокуратура провела проверку и уличила жителя Рубцовска в безответственном отношении к своим собакам. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Через суд на хозяина возложили ответственность за надзор над животными, чтобы они не создавали опасность для жителей города и их имущества.

От мужчины потребовали не выпускать животных на свободный выгул по дорогам общего пользования и домовладениям других людей, а также заставили его убирать фекалии за своими питомцами.

Требования надзорного ведомства в полной мере удовлетворили в суде.

Ранее житель Барнаула рассказал о нападении бездомных собак на городском рынке.