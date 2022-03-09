Прошедшая зима стала одной из самых теплых в Алтайском крае за последнее время

Средняя температура в Алтайском крае прошедшей зимой составила -10...-13 градусов, что на 1-3 градуса выше нормы. Это одна из самых тёплых зим за последнее время, отметили в Гидрометцентре.

Абсолютный минимум в регионе зафиксировали 12 февраля в Камне-на-Оби. Температура воздуха здесь составила -34,9 градуса. Абсолютный максимум зафиксировали в Краснощёковском районе. 3 декабря температура воздуха здесь составляла +11,5 градуса.

Минимальная сумма выпавших осадков составила 26 мм (Угловское), а максимальная — 164 мм (Змеиногорск).

Для Барнаула прошедшая зима также оказалась тёплой. Средняя температура воздуха в городе составила -11,4 градуса. Это на 2,4 градуса выше нормы.