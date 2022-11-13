Путин поручил провести демобилизацию студентов из ДНР и ЛНР

Президент России Владимир Путин поручил демобилизовать ранее призванных студентов из ДНР и ЛНР. Об этом сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

«В настоящее время силы Народной милиции интегрированы в Вооруженные силы Российской Федерации после вступления ДНР и ЛНР в состав России. Путин дал поручение провести демобилизацию студентов и организовать возвращение к месту обучения», — цитирует Пескова РИА Новости.

Он добавил, что всех студентов отправят домой, где они смогут продолжить обучение.