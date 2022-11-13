Путин поручил провести демобилизацию студентов из ДНР и ЛНР
Мобилизованных ранее молодых людей отправят домой, где они продолжат обучение
13 ноября 2022, 20:32, Илья Звягинцев
Президент России Владимир Путин поручил демобилизовать ранее призванных студентов из ДНР и ЛНР. Об этом сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
«В настоящее время силы Народной милиции интегрированы в Вооруженные силы Российской Федерации после вступления ДНР и ЛНР в состав России. Путин дал поручение провести демобилизацию студентов и организовать возвращение к месту обучения», — цитирует Пескова РИА Новости.
Он добавил, что всех студентов отправят домой, где они смогут продолжить обучение.
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