Путин потребовал совершенствовать вооружение и экипировку для нужд СВО

Снаряжение и другие предметы экипировки для участников специальной военной операции нужно выпускать с учётом требований самих военных. Как пишет РИА Новости, об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами Координационного совета при правительстве по обеспечению нужд СВО.

Президент отметил, что в России необходимо выстроить системную работу по обеспечению потребностей армии. В качестве примера он привёл экипировку: по каждому её элементу должно быть учтено мнение тех, кто её использует и понимает, как она выполняет свою функцию.

«Имею в виду и снаряжение, и медицинскую аптечку, и другие предметы. Даже те, которые, на первый взгляд, кажутся незначительными», — конкретизировал Путин.

То же самое, по его словам, касается и вооружения, которое «должно непрерывно совершенствоваться и оставаться эффективным».

«Для этого необходимо обеспечить активную конкуренцию производителей и разработчиков», — заявил Путин.