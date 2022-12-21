Районы, кварталы, жилые массивы. Какие крупные объекты построят на Алтае в 2023 году

Правительство Алтайского края утвердило краевую адресную инвестиционную программу (КАИП) на 2023 год (по ней в регионе строят все важные социальные объекты, — прим. ред.). Соответствующий документ размещён на официальном портале правовой информации. Лидером по величине трат стал художественный музей в Барнауле, который не могут сдать с 2012 года. На завершение работ на скандальном долгострое выделили около 350 миллионов рублей. Рассказываем, какие ещё крупные социальные объекты возведут в Алтайском крае в следующем году по КАИП.

Образование и здравоохранение

Капитальные вложения в КАИП делятся на восемь направлений: образование, здравоохранение, культура, физкультура и спорт, соцобеспечение, жилищное строительство, жилищно-коммунальное хозяйство и «прочие расходы». На образование, согласно документу, потратят несколько миллиардов рублей. Так, например, в Барнауле построят школу на 330 человек в квартале 2038 по адресу Павловский тракт, 170. Планируют возвести и школу в барнаульском квартале 2033. А всего в краевой столице построят пять школ.

В сёлах Алтайского края тоже появятся объекты образования: школу на 350 человек построят в селе Повалиха Первомайского района, в селе Шарчино — на 140 учеников, в Бийске — на 350 учеников, а в Боровихе — на 550 человек. Также возведут и детские сады: в сёлах Волчиха, Коротяк и других.

Не меньше средств потратят в крае на сферу здравоохранения. В частности, в рамках КАИП пройдёт реконструкция здания краевой туберкулёзной больницы № 1 в Новоалтайске. Планируют направить средства на возведение нового хирургического корпуса на 165 коек в Барнауле. Кроме того, 27 миллионов рублей направят на создание в малых сёлах фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий центров общей практики. Кроме того, в 2023 году возведут поликлинику в квартале 2002а в Барнауле, а также в Зональном, Смоленском, Ребрихинском, Мамонтовском и др. районах.

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Спорт и культура

Часть средств по КАИП направят на развитие физической культуры. 37,4 миллиона понадобится на строительство стадиона в Петропавловском районе. 20 миллионов направят на строительство умной площадки в Рубцовске.

В сфере культуры около 350 миллионов рублей понадобится на завершение строительства художественного музея Алтайского края, который стал главным долгостроем в современной истории региона. Объект делают с 2012 года. За это время музей подорожал с 350 млн почти до 2 миллиардов рублей. Сдать музей в эксплуатацию планируют в декабре 2023 года. Впрочем, график могут перенести в очередной раз.

Также на государственные деньги власти планируют ремонтировать библиотеки и филиалы музеев в районах региона.

Соцобъекты и ЖКХ

По другим направлениям расходы будут более скромными. Так, например, около 6,9 млн рублей планируют израсходовать на создание нового жилого корпуса для центрального дома-интерната для престарелых и инвалидов. На обеспечение жильём для детей-сирот из краевого бюджета потратят около 844 миллионов рублей. Ещё до 50 млн рублей могут потратить на «улучшение жилищных условий» граждан, проживающих в сельских территориях.

В категорию «прочие расходы» вошли траты на строительство инженерной защиты от наводнений села Краснощёково, а также на создание внутренних сетей газоснабжения, водоснабжения и водоотведения в Белокурихе с лимитом в 80,5 миллиона рублей.