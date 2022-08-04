«Размером с баклажан». Возле больницы в Барнауле заметили стаю толстых крыс

В паблике «Инцидент Барнаул» обсуждают стаю крыс возле больницы на Змеиногорском тракте.

По словам автора видео, крысы весьма вольготно живут рядом с горбольницей № 5.

«Грызунами нарыто огромное количество нор, крысы ходят как хотят, людей не боятся, кидаются. Люди боятся подходить к зданию, администрация меры не принимает», — рассказала жительница города.

В комментариях к записи отметили, что если возле медучреждения живут крысы, значит, им там есть чем поживиться.

«Это колония, если столько расплодилось. Значит где-то рядом стабильный источник питания, да и по ним видно, что не голодают, — с баклажан размером», — добавили в паблике.

Также в комментариях указали, что нет никаких доказательств, что это именно указанная больница. «Лежал там на той неделе, ни одной крысы не было замечено», — подчеркнул местный житель.