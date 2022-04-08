«Разочаруем анонимщика». АСП прокомментировало публикацию amic.ru о деятельности Фрица

Алтайский союз предпринимателей решил вступиться за своего руководителя Юрия Фрица, которого, по всей видимости, задели недавние публикации amic.ru. В распоряжении редакции оказалось открытое письмо, где руководство АСП пытается оправдаться за ранее опубликованные сведения, намекая на ангажированность ИА «Амител».

Всё было не так, а как — не скажем

Напомним, amic.ru неделю назад рассказывал о деятельности Алтайского союза предпринимателей и его руководителя Юрия Фрица. В частности речь шла о том, что деятельность АСП в последние годы всё больше угасает, а его руководство не пытается активизироваться, невзирая на новые задачи и вызовы, стоящие перед бизнес-сообществом.

В ответном письме Алтайский союз предпринимателей сообщает, что сведения, изложенные в материале amic.ru, носят ложный характер. Однако какие конкретно факты не устроили правление союза, АСП не называет. Также организация не информирует, как всё обстоит на самом деле, ограничиваясь дежурными фразами об активно проводимой работе.

АСП не исключает, что обнародовать неудовлетворительные оценки деятельности Юрия Фрица мог кто-то из коллег. На предположения авторов письма указывает следующая фраза: «На что готов далеко не каждый предприниматель, <...> и столь критически настроенный аноним». Публикацию в СМИ союз рассматривает как попытку свести счёты с руководителем АСП и выместить злость. Отметим, что открытое письмо появилось только спустя неделю после выхода статьи, посвящённой деятельности Фрица.

Торопились и забыли об извинениях

Главный аргумент авторов открытого письма в защиту председателя: АСП работает в крае больше 20 лет, участвует в решении всех насущных проблем и имеет прозрачную репутацию. Однако никакой конкретики и примеров в тексте документа на этот счёт не приводится.

Ещё один довод, который указывают сторонники Фрица: поскольку Союз предпринимателей — это общественная организация, она не обязана отчитываться о своей работе ни перед кем, кроме членов АСП. Председатель объединения Юрий Фриц в письме предстаёт как человек, деятельность которого полностью устраивает союз. А защищая интересы предпринимателей, он тратит большое количество личного времени, отнимая его у собственного бизнеса.

АСП полагает, что информация о главе объединения, засветившаяся в СМИ, имеет внутренний источник происхождения. Именно поэтому в документе сделан упор на коллективную поддержку от лица всей организации.

Правление Алтайского союза предпринимателей предупреждает редакцию amic.ru о недопустимости публикации анонимных материалов, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию. И предлагает публично принести... По всей видимости «извинения», но, похоже, бумагу так быстро готовили, что забыли перечитать документ и ключевое слово просто исчезло из предложения.

По данным amic.ru, руководитель АСП не обращался в суд по поводу публикации, ограничившись открытым письмом. Если бы факты, изложенные СМИ, могли повлечь за собой юридическую ответственность, Юрий Фриц наверняка этой возможностью бы воспользовался. В противном случае его письмо больше похоже на попытку оправдаться.

По сведениям источников amic.ru, Юрий Фриц в сентябре 2022 года планирует участвовать в выборах Барнаульской гордумы. Издание будет следить за политической судьбой кандидата.