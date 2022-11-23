Решения МегаФона помогут создать новый туристический кластер в России

Правительство Мурманской области проанализировало передвижение жителей и гостей региона при помощи цифровых сервисов МегаФона. На основе этих исследований принято решение о создании нового туристического кластера и проектов по модернизации дорог.

Так, сервис оценки ключевых показателей развития региона «Аналитика городской среды» помог в изучении ежедневных миграционных потоков жителей из одного района в другой. На основе этих данных сформировалась объективная картина потребностей города. Это помогло составить программу оптимизации объектов транспортной инфраструктуры.

«Мы реализуем проекты по обработке больших данных с 2020 года, в нашем портфеле их уже несколько десятков. Возможности наших аналитических сервисов постоянно расширяются и мы рады, что теперь наши решения успешно применяются в Мурманской области, помогая делать городскую среду удобной и доступной для всех», — сказала директор по развитию корпоративного бизнеса МегаФона Наталья Талдыкина.

На основе решения «Цифровой туризм» провели оценку туристических потоков в регионе, составили портрет путешественника и его поведенческий профиль, а также выявили наиболее популярные локации. Благодаря этому было принято решение о развитии нового туристического кластера на побережье Баренцева моря вблизи губы Малая Волоковая и мыса Лисий — «Валла Тунтури». Комфортабельная туристическая инфраструктура сделает природный парк привлекательным местом для путешественников со всего мира.

«В этом году почти 60% потока — это путешественники из Санкт -Петербурга и Ленинградской области, Москвы и Московской области, Карелии и Краснодарского края. Традиционно Мурманская область считается местом притяжения на карте российских горнолыжных курортов. Кроме того, мы сейчас активно развиваем арктический и горный туризм, спортивную рыбалку, пешие и велосипедные походы. Зная точки притяжения, мы поняли, где необходимо построить новые отели, пункты проката снаряжения и общепита. Также появились идеи, как улучшить навигацию в районе, упорядочить посещение территории природных памятников и заповедников», — отметил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Реализация проектов стала продолжением сотрудничества, стартовавшего минувшим летом с подписания на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2022) соглашения между МегаФоном и Мурманской областью. Одно из ключевых направлений сотрудничества — сфера ИТ-технологий.