Режим «черного неба» продлили в двух городах Алтайского края

Синоптики предупредили о метеоусловиях, которые будут способствовать накоплению загрязняющих веществ первой степени опасности в воздухе в Барнауле и Бийске. О режиме «черного неба» из-за действия антициклона сообщает региональный ЦГМС.

Действовать предупреждение в двух городах Алтайского края будет с 18:00 28 ноября до 18:00 29 ноября. В указанное время на территории регионов будут созданы условия для задерживания вредных веществ в воздухе.

Как сообщает пресс-центр мэрии Барнаула, руководителям предприятий города уже посоветовали снизить выбросы загрязняющих веществ.

Отметим, что в Барнауле и Бийске с 27 по 28 ноября уже объявлялся режим «черного неба». Что это такое и чем он опасен — читайте в материале amic.ru.