Россия снимает все ограничения на въезд через границу для Казахстана и Монголии

С 30 марта Россия отменяет ограничения на переход сухопутных границ с Казахстаном и Монголией. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе.

«Оперативным штабом по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции принято решение с 00:00 по московскому времени 30 марта 2022 года снять ограничения на въезд граждан Казахстана в Россию и на выезд граждан России в Казахстан через сухопутный участок российско-казахстанской границы, а также граждан Монголии в Россию и граждан России в Монголию через сухопутный участок российско-монгольской границы», — сказано в сообщении.

Отмечается также, что ограничения снимаются и для иностранных граждан и лиц без гражданства, приезжающих из Монголии в Россию.