Российские операторы зафиксировали новый вид спам-звонков из-за рубежа

Российские операторы сотовой связи фиксируют новый вид звонков и СМС от мошенников из-за границы с призывами или просьбами о помощи. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службах компаний.

«В последние дни мы действительно заметили небольшой всплеск нового вида звонков и СМС от злоумышленников. Проблема не массовая, но несколько человек обращались с подобными жалобами. Как правило, это звонки из-за границы от роботов с призывами или просьбой помочь родственникам», — рассказали в пресс-службе оператора МТС.

Также отмечаются и случаи рассылки СМС с различными призывами, однако проблему удалось решить самому оператору.

«Мы действительно фиксируем новый вид голосового спама. Звонки с использованием подменных номеров поступают из-за границы. Они становятся дополнительным фактором тревоги для людей и несут риск финансовых потерь», — рассказали в пресс-службе оператора Tele2.