«Ростех» отчитался о разработке боевого робота для самых опасных направлений. Как сообщает РИА Новости, устройство создано на базе БМП-3 с боевым модулем «Синица».

«Особенности машины позволяют использовать её на наиболее опасных направлениях. Например, робототехнический комплекс может вести бой в сложной городской застройке или возглавить боевую колонну», — заявил первый замглавы «Ростеха» Владимир Артяков.

БМП оснащена 30-миллиметровой автоматической пушкой, пулемётом и основным 100-миллиметровым орудием, которая также может использоваться для запуска противотанковых управляемых ракет. Боевой модуль «Синица» анализирует местность на 360 градусов в любое время суток, боевая машина может управляться удалённо.