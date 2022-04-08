Сбербанк прекратил все переводы за рубеж в иностранной валюте

Сбербанк с 7 апреля остановил все переводы за рубеж в иностранной валюте, сообщил РБК представитель кредитной организации.

Запрет распространяется на переводы как в отделениях банка, так и в мобильном приложении. Оформленные с 6 апреля переводы будут возвращены на счёт клиента в полном объёме вместе с комиссией.

При этом переводы за рубеж в рублях по-прежнему доступны. Осталась возможность отправлять рубли в Киргизию, Таджикистан, Узбекистан, Армению, Белоруссию, Казахстан и Приднестровье.

Сбербанк решил пойти на эту меру после санкций со стороны Великобритании и США.

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