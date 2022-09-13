Семибалльные пробки сковали центр Барнаула вечером 13 сентября

Семибалльные пробки сковали центральную часть Барнаула вечером 13 сентября. Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», сложности с проездом наблюдаются на проспекте Строителей, Красноармейском, Ленина и Калинина, а также улицах Молодёжная, Челюскинцев и Цеховая.

Также проезд затруднён по улице Кутузова и шоссе Ленточный бор. Локальные заторы наблюдаются на Павловском тракте в районе пересечения с улицей Попова, а также на Малахова.

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Общество Одну из дорог в Барнауле перекроют из-за срочных ремонтных работ

Напомним, что с 22:00 в Барнауле перекроют проезд по нечётной стороне улицы Северо-Западной. В это время рабочие проведут укрепление и замену конструкций под перекрёстком улицы со Смирнова.