Серьезный пожар произошел неподалеку от площади трех вокзалов в Москве

В Москве серьёзный пожар произошёл неподалеку от площади трёх вокзалов. Об этом сообщает ТАСС.

Возгорание произошло по адресу Комсомольская площадь, дом 1а, строение 18, в двухэтажном складском здании.

Пожару присвоили второй уровень опасности, а пожарные спасли людей, которые оказались заблокированы внутри горящего объекта.

Площадь пожара на данный момент составляет около двух тысяч квадратных метров. К тушению привлекут пожарный поезд, а также обсуждается возможность привлечения авиации.

По сообщению из социальных сетей, в горящем здании находятся магазины мебели, цветов и светильников.