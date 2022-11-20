Серьезный пожар произошел неподалеку от площади трех вокзалов в Москве
Пожарные спасли людей, которые застряли в горящем здании в момент пожара
20 ноября 2022, 20:29, Илья Звягинцев
В Москве серьёзный пожар произошёл неподалеку от площади трёх вокзалов. Об этом сообщает ТАСС.
Возгорание произошло по адресу Комсомольская площадь, дом 1а, строение 18, в двухэтажном складском здании.
Пожару присвоили второй уровень опасности, а пожарные спасли людей, которые оказались заблокированы внутри горящего объекта.
Площадь пожара на данный момент составляет около двух тысяч квадратных метров. К тушению привлекут пожарный поезд, а также обсуждается возможность привлечения авиации.
По сообщению из социальных сетей, в горящем здании находятся магазины мебели, цветов и светильников.
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