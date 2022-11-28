Сибиряк хочет отсудить у бывшей возлюбленной дочь, которую от него «скрывали 10 лет»

Житель Новосибирской области считает, что бывшая девушка скрыла от него рождение дочери и подделала документы, поэтому он хочет добиться признания отцовства, пишет «КП-Новосибирск».

«Ей было 17, но выглядела старше своих лет. Наверное, это была любовь с первого взгляда. Общался с её мамой — не против ли она, чтобы мы были вместе. Всё-таки разница в возрасте большая. Она махнула рукой, мол, делайте, что хотите, так мы стали жить вместе, — рассказал сибиряк, которому на тот момент было 32 года.

Через месяц пара рассталась. По словам мужчины, девушка сама захотела уйти и заявила, что вместе они не будут. Спустя 10 лет он случайно увидел её фото в соцсетях со старшей дочкой.

«Я оторопел. Девочка — моя копия, очень похожа на меня! У меня мгновенно мысль появилась: „Да она моя“. Я сразу написал, спросил, чей ребёнок. Она в итоге призналась, что ребёнок мой. Но там началось: „Ты ею не интересовался, нам не помогал и нам от тебя ничего не нужно“. Но я же от ребёнка не отказывался и не откажусь!» — отметил новосибирец и показал переписку.

После этого женщина заявила, что девочка родилась в 2016 году, а не в 2012-м. Также категорически отказалась от ДНК-теста и запретила встречаться с ребёнком.

«Бывшая живёт в доме с матерью и её сожителем, он пьёт, и у них постоянно происходят драки. Если всё подтвердится и дочка действительно моя, буду отсуживать её, чтобы мой ребёнок не жил в таком дурдоме», — подчеркнул мужчина.

Женщина рассказала изданию, что девочку родила через два года после расставания, также она указала, что не говорила бывшему, что он отец.

Юрист Людмила Айвар советует новосибирцу подать заявление в суд на установление отцовства. Если женщина не приведёт на процедуру ребёнка, то мужчину автоматически признают отцом. Впрочем, если родство подтвердится, то бывшая сможет потребовать алименты.