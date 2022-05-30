Синоптики предупредили о постепенном похолодании, которое придет в Алтайский край

Температура воздуха будет снижаться со временем, но понизиться она может на 10 — 12 градусов

30 мая 2022, 19:05, Илья Звягинцев

В регионы Западной Сибири придет постепенное похолодание. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В понедельник [30 мая] в Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областях, Алтайском крае начнется постепенное, но сильное понижение температуры на 10-12 градусов», — цитирует Вильфанда ТАСС.

Постепенное снижение температуры может повлиять на снижение пожароопасности в регионах.

Ранее сообщалось, что май на территории Алтайского края получился аномально жарким. Кроме того, регион весь месяц страдал от серьёзного недостатка дождей.

Весенняя жара. В мае средняя температура на Алтае аномально превысила норму

Весенняя жара. В мае средняя температура на Алтае аномально превысила норму

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