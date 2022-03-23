СК возбудил в отношении Невзорова уголовное дело по статье «о фейках»

Центральный аппарат СК России возбудил уголовное дело в отношении журналиста Александра Невзорова. Как сообщает «РГ», дело возбуждено по статье 207.3 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооружённых Сил Российской Федерации»).

В ведомстве отмечают, что 9 марта Невзоров опубликовал на своей странице в социальной сети и 19 марта на канале в YouTube заведомо ложную информацию о действиях Вооружённых сил РФ на Украине.

Публикации сопровождались недостоверными фотографиями. В СК уточнили, что источниками распространения этих изображений являются украинские СМИ. Министерством обороны России официально объявлено о ложности указанных сведений, распространяемых в сети Интернет.

Сейчас следователи устанавливают местонахождение Невзорова «с целью проведения с ним следственных и процессуальных действий».