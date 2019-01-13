Сколько мяса в неделю можно есть, чтобы не заболеть раком
Необходимо есть мясо не каждый день
Заведующая отделением эндоскопии НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина Ольга Малихова рассказала Women's Health, как красное мясо влияет на здоровье и правда ли, что оно вызывает рак.
В перечне Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) красное мясо — это все виды мышечного мяса млекопитающих: говядина, телятина, свинина, ягнятина, баранина, конина и козлятина, а также продукты из обработанного мяса, то есть все копченое, соленое, консервированное и так далее.
ВОЗ включила красное мясо в группу продуктов, "вероятно канцерогенных для человека". Но ключевое слово здесь "вероятно". Провоцирует ли красное мясо развитие рака, ученые по-прежнему не знают.
Красное мясо и мясные продукты (сосиски, колбаса, бекон и прочее), возможно, повышают риск развития колоректального рака (рака прямой и/или толстой кишки) на 20–30%. Об этом говорят результаты исследований.
Кроме того, употребление красного мяса или мясных продуктов может быть связано с развитием более 12 типов рака. К таким неутешительным выводам пришли специалисты Международного агентства по изучению рака (МАИР) после того, как проанализировали данные более 800 исследований. Впрочем, утверждать наверняка никто не берется: как именно мясо действует на пищеварительную систему человека, точно пока не известно.
На потенциальный риск сильно влияет способ приготовления. Коротко — мясо лучше не жарить. При его контакте с горячей поверхностью или нагретым маслом выделяются канцерогенные вещества (полициклические ароматические углеводороды и гетероциклические ароматические амины). Они могут вызвать развитие рака груди, простаты, печени, кожи, легких и других органов.
Но если с собственно мясом вопросов порой больше, чем ответов, то с колбасой, сосисками и беконом все однозначно. Продукты из переработанного мяса входят в число канцерогенных — без всяких "вероятно": ежедневное употребление всего 50 граммов повышает риск развития рака кишечника на 18%.
Сколько мяса можно есть? Американское общество клинической онкологии (ASCO) рекомендует есть не больше 500 г мяса в неделю, или не больше 70 г в день. Именно это количество, по мнению специалистов, не повышает риск развития рака. Причем мясо не должно быть жирным, а оставшуюся норму белка лучше добирать птицей, рыбой, бобовыми и овощами. И кстати, дело не только в онкологии: слишком много мяса в рационе провоцирует развитие заболеваний сердечно-сосудистой системы, диабета второго типа и заболевания почек.
Как отметила профессор, доктор медицинских наук Ольга Малихова, совсем отказываться от мяса необязательно. "Главное — соблюдать несколько условий: есть его не каждый день, отказаться от жареного и жирного мяса, переработанные мясные продукты лучше исключить. В целом для профилактики онкологических заболеваний ЖКТ первостепенное значение имеет вес — он должен быть нормальным: ожирение повышает риск развития нескольких типов рака, особенно у женщин старше 45 лет. Плюс важно регулярно проходить скрининговые обследования, которые могут выявить заболевание по анализу крови на самых ранних стадиях".