Социалка и не только. Расходы бюджета Алтайского края впервые превысят 200 млрд рублей

Алтайский край в первом полугодии 2022 года исполнил бюджет с дефицитом в 2,1 млрд рублей. Об этом на заседании правительства 17 августа рассказал министр финансов региона Данил Ситников. Вместе с тем впервые в истории расходная часть бюджета по итогам всех 12 месяцев превысит 200 млрд рублей.

«По итогам первого полугодия краевой бюджет исполнен по доходам в сумме 72,3 млрд рублей, по расходам — в сумме 74,4 млрд рублей», — отметил глава Минфина. Оба показателя выросли в сравнении с аналогичным показателем 2021 года. Так, доходы увеличились на 13%, а расходы — на 17%. Почти схожая динамика прослеживается в росте налоговых и неналоговых доходов. Они составили 36 млрд рублей или плюс 14%. По словам Ситникова, основные поступления приходятся на долю налога на прибыль (прирост 109%) и налога на доходы физлиц (плюс 110%).

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Инфографика Бюджет Алтайского края на 2022 год. Инфографика

Отметим, что расходы консолидированного краевого бюджета за последние пять лет выросли более чем в два раза. По прогнозу, в 2022 году они составят рекордные 206 млрд рублей, тогда как в 2017-м немного не дотягивали до 100 млрд.

Губернатор подчеркнул, что пока нет ясности, каким будет бюджет края в 2023 году. По словам Томенко, основной финансовый документ и его ключевые параметры «просматриваются не очень ясно». Это связано в том числе и с переносом сроков рассмотрения основных показателей федерального бюджета на следующий год.

Бюджет края на 2022 год первоначально был принят с доходами в размере 141 млрд рублей, расходами — 151,3 млрд, дефицитом — 10,3 млрд рублей. Последний раз параметры были пересмотрены в июне. Тогда доходы увеличили на 8,6 млрд рублей (до 153 млрд), расходы — на 9,2 млрд рублей (до 178 млрд).