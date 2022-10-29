Субботние пробки сковали центр Барнаула

В субботу в Барнауле образовались непривычные для выходного дня заторы. По данным портала «Яндекс.Пробки», интенсивность заторов на улицах города составляет 4 балла.

Скован, словно вечером буднего дня, центр города. Автомобили стоят на проспекте Строителей, улицах Челюскинцев и Ядринцева.

Также пробки образовались на улицах Цеховой, Сизова, Советской Армии. На некоторых участках затруднено движение по улицам Попова, Взлётной и Малахова.

Местами заторы возникают на Павловском тракте.