Субботние пробки сковали центр Барнаула
Заторы образовались сразу на нескольких улицах города
29 октября 2022, 14:29, Илья Звягинцев
В субботу в Барнауле образовались непривычные для выходного дня заторы. По данным портала «Яндекс.Пробки», интенсивность заторов на улицах города составляет 4 балла.
Скован, словно вечером буднего дня, центр города. Автомобили стоят на проспекте Строителей, улицах Челюскинцев и Ядринцева.
Также пробки образовались на улицах Цеховой, Сизова, Советской Армии. На некоторых участках затруднено движение по улицам Попова, Взлётной и Малахова.
Местами заторы возникают на Павловском тракте.
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