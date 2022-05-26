Такой день. 100 лет Чуйскому тракту и отставка пресс-секретаря губернатора Виктора Томенко

Пресс-секретарь губернатора Алтайского края Дмитрий Негреев о том, что он покидает свой пост. Он поблагодарил Виктора Томенко, а также региональных журналистов за годы совместной работы.

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Общество Пресс-секретарь губернатора Алтайского края Дмитрий Негреев уходит в отставку

Алтайский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении собственника базы отдыха «Глобус» Виктора Королёва. Как сообщает пресс-служба прокуратуры региона, он признан виновным в совершении преступления по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).

В июле 2020 года в гостиничный дом базы отдыха «Глобус», расположенный в Алтайском районе региона, заселились 51-летний начальник сектора мониторинга отдела взаимодействия с муниципальными СМИ управления печати и массовых коммуникаций Алтайского края Иосифа Кременских, его жена и двое их несовершеннолетних детей. В результате они погибли.

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Общество Суд вынес приговор владельцу турбазы, на которой погибла семья чиновника алтайского управления печати

26 мая Чуйскому тракту исполнилось 100 лет. Столетие пути отметят международным автопробегом, а также созданием специального аудиогида по знаковым туристическим местам региона. Сегодня состоялось торжественное открытие обновлённого участка тракта, которое посетил губернатор Виктор Томенко.

Также сегодня стало известно, что Алтайский край получит дополнительные средства на расширение трассы.