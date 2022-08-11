Такой день. Двухлетний ребенок, раненый ножом, и выделенные полосы в Барнауле, которые оставят навсегда

Двухлетнего ребёнка ранили ножом в микроавтобусе, который ходит по маршруту № 32. Очевидец рассказал, что в общественном транспорте находились двое пьяных мужчин, которые начали конфликт после замечания на громкий мат при детях.

Новости

Происшествия Двухлетнего ребенка ранили ножом в барнаульской маршрутке

В сентябрьских муниципальных выборах в Алтайском крае смогут принять участие 97,54% от количества выдвинутых кандидатов, или 9715 человек. Всего же документы подавали 9960 претендентов, но преодолеть этап регистрации удалось не всем. Большая часть соискателей мандатов представляют «Единую Россию» — 57%, на втором месте идут самовыдвиженцы — 20%. Об этом на пресс-конференции 11 августа рассказала председатель крайизбиркома Ирина Акимова.

Новости

Политика Женщин стало больше, а всего кандидатов — меньше: как проходит избирательная кампания 2022 в Алтайском крае

Выделенные полосы для общественного транспорта в Барнауле оказались эффективными и их намерены оставить после завершения реконструкции путепровода на проспекте Ленина в 2023 году.