Такой день. Гибель шести человек в аварии и смерть медведя Жорика из барнаульского зоопарка

Главные новости в Алтайском крае 3 января

03 января 2023, 23:23, Илья Звягинцев

Фото: unsplash.com

Смертельная авария произошла на трассе в Алтайском крае 3 января. Водитель «Лады» выехал на полосу встречного движения и столкнулся с «Лексусом».

Четыре человека, находившиеся в «Ладе», погибли на месте происшествия. Двое из них — дети. Водитель иномарки, который был госпитализирован, скончался в больнице. Позднее стало известно о смерти ещё и пассажира иномарки.

Всего в аварии погибли шесть человек.

Правоохранители проводят проверку по факту происшествия.

Жителям и гостям Алтайского края порекомендовали воздержаться от дальних поездок из-за непогоды. Об этом рассказали в региональном ГИБДД.

Пешеходам порекомендовали быть максимально бдительными.

Наиболее неблагоприятная обстановка может сложиться на федеральной трассе А-322 в Алейском, Шипуновском, Рубцовском районах, а также на автодорогах местного значения в Змеиногорском, Третьяковском и Чарышском районах.

В Барнаульском зоопарке умер медведь Жора. Об этом рассказал директор зверинца Сергей Писарев.

«Именно в ночь с 31 декабря на 1 января работники зоопарка услышали голоса двух малышей. Даша и Жорик вновь стали родителями. Работники зоопарка ожидают весёлый период, когда они начнут подрастать. Веселье детёнышей будет омрачено тем, что, к сожалению, папу своего — Жорика — они не увидят. Жора погиб. К сожалению, причиной смерти, как показало вскрытие, стало заболевание», — написал Писарев.

Он добавил, что работники зоопарка навсегда запомнят медведя Жорика.