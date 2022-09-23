Такой день. Комментарий Томенко частичной мобилизации и задержание ОПГ, которая украла миллионы у страховых компаний

В Алтайском крае возбуждено уголовное дело по факту хищения денежных средств у 12 страховых компаний. Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю, сумма ущерба от действий участников организованной преступной группы составила 11,5 млн рублей.

По версии следствия, с 2017 по 2022 год мошенники предоставляли в страховые организации фиктивные медицинские документы, свидетельствующие о якобы наступившем страховом случае. Для получения таких документов они обращались к сотруднику одного из медучреждений, который оформлял их.

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Озеро Завьялово расчищают от донных отложений по федеральному проекту «Сохранение уникальных водных объектов». Как рассказала замглавы управления природных ресурсов и нормирования Минприроды Алтайского края Лариса Казанцева, расчистка ведётся за счёт федеральных средств — проект был разработан в 2020 году, а в текущем заключён контракт на сумму 241 млн рублей.

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В Барнауле начали принимать дворы, которые были благоустроены в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда». Первым стала территория у дома № 16 на улице Веры Кащеевой. Двор получил акт приёмки 22 сентября, сообщает пресс-служба администрации города.

Примечателен этот двор ещё и тем, что жители решили не ограничиваться «минимальным набором», который предлагается по нацпроекту, и приняли участие в софинансировании: вложили в благоустройство территории ещё 300 тысяч рублей.

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Губернатор Алтайского края Виктор Томенко во время церемонии вручения госнаград прокомментировал частичную мобилизацию в России. По словам Томенко, настрой среди жителей края можно оценить как такой, «который обеспечивает понимание тех задач, которые перед Россией стоят на современном этапе». «А значит, все конкретные задачи и цели будут выполнены и достигнуты», — сказал он.