Такой день. Матерное слово на сигнальном листе пенсионерки и наезд на 10-летнего мальчика в Барнауле

Десятилетнего мальчика сбили в районе дома № 116 на улице Малахова в Барнауле. Как рассказали в ОГИБДД краевой столицы, 66-летняя женщина за рулём Kia Picanto наехала на ребёнка, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

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Общество 10-летнего мальчика сбили на пешеходном переходе в Барнауле

в Алтайском крае 89-летней пенсионерке в медкарте написали матерное слово, потому что она якобы слишком часто вызывает скорую помощь. Известно, что женщина страдает от бронхиальной астмы и гипертонии.

Накануне дочь пенсионерки пришла в ЦРБ и обнаружила, что в медкарте матери появилось слово, написанное розовым маркером.

Позднее Минздрав Алтайского края прокомментировал ситуацию. Перед пенсионеркой извинилась администрация ЦРБ, а врачи попросили прощения у её родственников.

Оказалась, что бранная надпись была сделана не на самой карточке, а на сигнальном листе, а слова не были предназначены пациенту. С коллективом провели соответствующую беседу, виновные врачи понесут наказание.

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Общество Врачи извинились: в алтайском Минздраве объяснили ситуацию с пациенткой, которой на карте написали матерное слово

Известный барнаульский предприниматель, руководитель крупного застройщика ИСК «Союз» Владимир Отмашкин получил звание «Почётный гражданин Барнаула». Такое решение приняли 30 августа на последнем заседании VII созыва гордумы.

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Барнаульская гордума во вторник, 30 августа, на последнем заседании нынешнего VII созыва решила не поднимать зарплату выборным должностным лицам местного самоуправления, рассказал корреспондент amic.ru.

Напомним, индексация должна была составить 10% и действовать задним числом — с 1 июня 2022 года. Решение распространялось на четырёх депутатов, работающих на освобождённой основе — за деньги: это единороссы Сергей Струченко, Юрий Ряполов и Марина Понкрашева, а также либерал-демократ Дмитрий Ворсин, недавно ставший справедливороссом.

Однако, как отметила на пресс-подходе председатель БГД Галина Буевич, повышение решили притормозить.