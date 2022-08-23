Такой день. Открытие H&M в Барнауле и санкции Канады против губернатора Томенко

Губернатор Виктор Томенко попал под санкции Канады. Глава Алтайского края вошёл в список 62 лиц, который опубликовали на официальном сайте правительства страны.

В перечень попали главы других российских регионов, уполномоченная при президенте Российской Федерации по правам ребёнка Мария Львова-Белова, связанные с предприятиями оборонного сектора чиновники и члены семей высокопоставленных лиц. Также санкции ввели против одного оборонного предприятия — концерна «Автоматика».

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Политика Канада ввела санкции против губернатора Алтайского края Виктора Томенко

Ростуризм отобрал 48 регионов России на грантовую поддержку в 2023 году. В список вошли и Алтайский край, и Республика Алтай.

Отмечается, что суммарно в 2023 году в рамках этой меры планируется поддержать не менее 1 тысячи проектов на 5,3 млрд рублей.

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Туризм Два Алтая вошли в программу по грантовой поддержке от Ростуризма в 2023 году

23 августа в барнаульском ТРЦ «Арена» вновь заработал магазин одежды H&M. Ещё до открытия в очередь перед входом в отдел выстроились десятки желающих закупиться товарами шведского бренда. Компания намерена распродать остатки товара и после этого окончательно уйти из России.

Как отмечает фотокорреспондент amic.ru, покупателей оказалось настолько много, что уже спустя 20 минут после открытия пускать всех подряд перестали и вход ограничили. При этом ажиотажа среди посетителей нет: люди не дерутся за вещи и спокойно покупают то, что им нужно.