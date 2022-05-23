Такой день. Первый понедельник с начала ремонта моста у Нового рынка и зарплаты чиновников Алтайского края

Первый рабочий день в условиях закрытия путепровода на Новом рынке начался в Барнауле с больших пробок, которые достигли семи баллов. Однако в ГИБДД признаются, что, несмотря на сложную дорожную обстановку, ситуация в городе была лучше, чем ожидалось. А власти говорят, что положение на дорогах нормализуется, когда водители привыкнут к новой схеме движения. Произойдёт это, считают чиновники, за ближайшую неделю.

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Общество Лучше чем ожидалось. Что творилось на дорогах в первый час пик после закрытия моста на Новом рынке

Министры и вице-премьеры правительства Алтайского края отчитались о доходах за 2021 год. Месяцем ранее это сделал губернатор Виктор Томенко (он заработал 85 млн рублей). Из его подчинённых самыми богатыми стали глава Минприроды Андрей Стрелковский, задекларировавший 5,4 млн рублей, и руководитель Минэкономразвития Анатолий Нагорнов, заработавший 5,3 млн. Беднее своих коллег оказалась министр культуры Елена Безрукова — 3,1 млн рублей. Отметим, что на сайте правительства региона нет данных по декларациям министров транспорта, спорта, сельского хозяйства, а также образования и науки.

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Политика На одну министерскую зарплату. Краевые чиновники вслед за губернатором раскрыли свои доходы за 2021 год

Размер субсидий для оплаты коммунальных услуг в Алтайском крае станет больше в связи с увеличением предельных цен на уголь. Повышенные субсидии получат около 80 тысяч льготников региона.