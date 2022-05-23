Такой день. Первый понедельник с начала ремонта моста у Нового рынка и зарплаты чиновников Алтайского края

О главных событиях региона за 23 мая

23 мая 2022, 23:58

Первый рабочий день в условиях закрытия путепровода на Новом рынке начался в Барнауле с больших пробок, которые достигли семи баллов. Однако в ГИБДД признаются, что, несмотря на сложную дорожную обстановку, ситуация в городе была лучше, чем ожидалось. А власти говорят, что положение на дорогах нормализуется, когда водители привыкнут к новой схеме движения. Произойдёт это, считают чиновники, за ближайшую неделю.

Лучше чем ожидалось. Что творилось на дорогах в первый час пик после закрытия моста на Новом рынке

Лучше чем ожидалось. Что творилось на дорогах в первый час пик после закрытия моста на Новом рынке

Министры и вице-премьеры правительства Алтайского края отчитались о доходах за 2021 год. Месяцем ранее это сделал губернатор Виктор Томенко (он заработал 85 млн рублей). Из его подчинённых самыми богатыми стали глава Минприроды Андрей Стрелковский, задекларировавший 5,4 млн рублей, и руководитель Минэкономразвития Анатолий Нагорнов, заработавший 5,3 млн. Беднее своих коллег оказалась министр культуры Елена Безрукова — 3,1 млн рублей. Отметим, что на сайте правительства региона нет данных по декларациям министров транспорта, спорта, сельского хозяйства, а также образования и науки.

На одну министерскую зарплату. Краевые чиновники вслед за губернатором раскрыли свои доходы за 2021 год

На одну министерскую зарплату. Краевые чиновники вслед за губернатором раскрыли свои доходы за 2021 год

Размер субсидий для оплаты коммунальных услуг в Алтайском крае станет больше в связи с увеличением предельных цен на уголь. Повышенные субсидии получат около 80 тысяч льготников региона.

В Алтайском крае увеличат размер субсидии для оплаты коммунальных услуг

В Алтайском крае увеличат размер субсидии для оплаты коммунальных услуг

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