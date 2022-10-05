Такой день. Подробности о новом аэропорте в Барнауле и многомиллионная кража «ювелирки» в ТЦ

Главные новости в Алтайском крае 5 октября

5 октября 2022, 23:40, Илья Звягинцев

Площадь барнаульского аэропорта после реконструкции увеличится с 4 до 12 тысяч квадратных метров. Там построят один новый терминал, а существующий приспособят только под международные рейсы. Сейчас воздушная гавань активно готовится к обновлению.

Первый этап планируется начать в 2024 году и завершить в марте 2026-го. На втором этапе «Новапорт» реконструирует существующее здание аэропорта и переделает его под международный терминал.

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Неизвестный похитил ювелирные изделия из магазина украшений в барнаульском ТЦ «Ультра».

По предварительной информации, кража произошла утром. 53-летний мужчина во время суточного дежурства вскрыл замки ювелирного магазина «Эдем» и похитил оттуда более 2800 изделий — общая сумма ущерба может составлять 108,924 млн рублей.

Мужчина устроился на работу недавно, 30 августа этого года, и мог быть ранее судим по ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Сейчас он находится в розыске.

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В Алтайском крае судебным приставам поступило более 11 тысяч заявлений от жителей, являющихся должниками по исполнительным производствам, о сохранении прожиточного минимума.

Приставы пояснили, что для сохранения прожиточного минимума необходимо обратиться в подразделение, в котором возбуждено исполнительное производство, или направить заявление через Единый портал госуслуг.

В ведомстве напомнили, что с 1 июля должникам предоставлена возможность написать заявление о сохранении прожиточного минимума и подать его непосредственно в банк, где открыт расчётный счёт. В этом случае банк будет обязан каждый месяц сохранять на счёте «минимум».

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