Такой день. Прилёт Мишустина на Алтай и возможное возвращение масочного режима
О главных событиях Алтайского края за 8 августа
Минздрав Алтайского края предложил вернуть масочный режим для граждан старше 65 лет, а также рекомендовал снова носить маски в коллективах организаций. Об этом заявила замминистра здравоохранения Наталья Белоцкая на оперативном совещании краевой администрации — она подчеркнула, что в регионе наблюдается подъём заболеваемости.
35-летний шахтёр погиб во время выполнения работ на территории Корбалихинского рудника в Змеиногорском районе. Как сообщает пресс-служба СУ СКР России по Алтайскому краю, 5 августа мужчину травмировало фрагментом горной породы — от телесных повреждений он скончался на месте.
Известно, что погибший является сотрудником подрядчика ЗАО «Морозовка», которая несёт ответственность за организацию и безопасность работ. Расследование уголовного дела по ч. 2 ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека») продолжается.
Премьер-министр России Михаил Мишустин в середине августа посетит Республику Алтай, именно там пройдут все мероприятия с участием высокого гостя, уточнили информацию amic.ru источники, знакомые с ситуацией. Напомним, ранее предполагалось, что Михаил Мишустин приедет в Алтайский край, в частности проведёт совещание на озере Ая.