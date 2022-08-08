Такой день. Прилёт Мишустина на Алтай и возможное возвращение масочного режима

Минздрав Алтайского края предложил вернуть масочный режим для граждан старше 65 лет, а также рекомендовал снова носить маски в коллективах организаций. Об этом заявила замминистра здравоохранения Наталья Белоцкая на оперативном совещании краевой администрации — она подчеркнула, что в регионе наблюдается подъём заболеваемости.

35-летний шахтёр погиб во время выполнения работ на территории Корбалихинского рудника в Змеиногорском районе. Как сообщает пресс-служба СУ СКР России по Алтайскому краю, 5 августа мужчину травмировало фрагментом горной породы — от телесных повреждений он скончался на месте.

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Общество Минздрав предложил вернуть масочный режим для части жителей Алтайского края

Известно, что погибший является сотрудником подрядчика ЗАО «Морозовка», которая несёт ответственность за организацию и безопасность работ. Расследование уголовного дела по ч. 2 ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека») продолжается.

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Происшествия Шахтер погиб на Корбалихинском руднике в Алтайском крае

Премьер-министр России Михаил Мишустин в середине августа посетит Республику Алтай, именно там пройдут все мероприятия с участием высокого гостя, уточнили информацию amic.ru источники, знакомые с ситуацией. Напомним, ранее предполагалось, что Михаил Мишустин приедет в Алтайский край, в частности проведёт совещание на озере Ая.