Такой день. Приостановка работы ТЭЦ в Яровом и жесткое ДТП с двумя иномарками в Барнауле

20 августа в 09:00 в Яровом приостановили работу проблемной ТЭЦ. Как сообщает сайт горадминистрации, некоторое время у жителей не будет горячей воды.

В мэрии уточнили, что такие меры связаны с проведением плановых ремонтных работ на котельном оборудовании, однако сроки возвращения ресурсов назвать не смогли. О начале и завершении работ жителям сообщат дополнительно.

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Происшествия В Яровом приостановили работу проблемной ТЭЦ

20 августа в Барнауле ожидались обильные осадки. Городские и коммунальные службы готовились к оперативному устранению подтоплений на проблемных участках.

Власти напомнили, что из-за дождя может затопить несколько участков дорог: на перекрёстках Попова — Павловский тракт, Антона Петрова — Северо-Западная, Антона Петрова — Островского, Антона Петрова — Малахова, на улице Юрина в районе остановки «Кардиоцентр», на улице Попова на остановке «Озёрная» и других.

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Общество Барнаульская мэрия предупредила о возможных подтоплениях проблемных участков дорог из-за ливня

Жёсткая авария в Барнауле с участием двух легковых автомобилей произошла сегодня утром в районе пересечения улиц Антона Петрова и Северо-Западной. Водитель за рулём Toyota Nadia решил перестроиться, тогда как по среднему ряду ехал мужчина на Toyota Exiv. От удара первая иномарка развернулась и врезалась в забор и металлический гараж.

Пострадали оба водителя — у них диагностированы сотрясение и ушибы мягких тканей головы.