Такой день. Рост инвестиционного климата и суд из-за ночных тусовок в «Планете Q»

Президент России Владимир Путин во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме отметил прогресс Алтайского края в национальном рейтинге инвестиционного климата.

По данным рейтинга АСИ, Алтайский край вошёл в число регионов — лидеров роста нынешнего рейтинга наряду с Курганской, Вологодской, Мурманской, Московской областями, Севастополем и Пермским краем.

Президент отметил, что Алтайский край в рейтинге вырос на 26 позиций.

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Жители посёлка Борзовая Заимка решили через суд отстаивать своё право на спокойный сон. Люди недовольны тем, как работает развлекательный комплекс «Планета Q».

По словам местных жителей, здесь постоянно проходят ночные вечеринки, которые доставляют им сильный дискомфорт. Нередко эти тусовки заканчиваются вызовом полиции.

Люди обращались в разные органы, чтобы решить проблему, но Роспотребнадзор ограничивался символическими штрафами, которые назначали владельцам комплекса.

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Холдинг «Новый сухопутный зерновой коридор» (НСЗК) построит элеватор стоимостью 5 млрд рублей в Бийске. Об этом стало известно во время рабочей встречи губернатора Виктора Томенко и гендиректора НСЗК Сергея Пушкина на Петербургском международном экономическом форуме.

По словам руководителя, холдинг планирует построить сеть элеваторов в семи регионах — и в Алтайском крае такой терминал будет первым. Уже начинается его проектирование.