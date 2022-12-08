Такой день. Рост максимальной платы за детсады и барнаульцы, которые лишились горячей воды

С 1 января 2023 года в Алтайском крае максимальный размер родительской платы за детские сады увеличат до 2700 рублей. Предыдущий максимальный размер был установлен 1 сентября 2019 года и до сих пор не поднимался.

Новости

Общество Размер максимальной платы за детские сады в Алтайском крае увеличат на 35%

Сотрудники барнаульского завода «Трансмаш» с улицы Шумакова не могут вовремя добраться до работы. Их смена начинается в 7 утра, прийти на предприятие надо заранее. Однако первые трамваи и автобусы по расписанию подходят к их остановке только в 06:20, и люди не успевают доехать до завода. Об этом рассказала amic.ru жена одного из сотрудников предприятия.

Новости

Общество Работники барнаульского завода «Трансмаш» опаздывают на смену из-за общественного транспорта

Жители дома на ул. Анатолия, 315, на несколько дней остались без горячей воды. В первый раз она застыла в трубах 27 ноября. Сантехники поменяли их и вроде бы решили проблему, однако после очередной коммунальной аварии 4 декабря жидкость в трубопроводе снова превратилась в лёд и в здании отключилась и горячая, и холодная вода. Жильцы винят во всём управляющую компанию, которая поставила не те трубы и не утеплила их. Однако в организации заверяют: они делают всё по нормативам и пытаются всеми силами исправить ситуацию.