Такой день. Снег на Семинском перевале и возможное закрытие «Киномира»

Июльский снег выпал на Семинском перевале. Об этом amic.ru рассказали очевидцы.

Небольшой снежный покров улёгся на автомобильной дороге. По узкой проезжей части водители аккуратно передвигаются в условиях непогоды.

По данным метеорологов, в данный момент на Семинском перевале температура воздуха составляет +11 градусов. Отмечается, что в этом районе возможны осадки.

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Барнаульцы создали петицию с требованием защитить арт-объект в виде огромного мотоцикла, который находится возле «Байк-бара» на проспекте Красноармейском. Согласно опубликованному во «ВКонтакте» обращению, его поддержали почти три тысячи человек.

Автор петиции отметила, что байк украшает вход в заведение, которое долгие годы притягивает местных жителей, любящих рок-музыку и байкерскую атрибутику.

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Вопрос дня Какая погода будет в Алтайском крае в первые выходные июля и когда регион накроет новая волна тепла?

Часть кинозалов алтайской сети «Киномир» могут закрыться в ближайшее время. Такого развития событий в сети «не исключают».

При этом в самой крупной алтайской сети кинотеатров отметили, что точно не будут нелегально показывать голливудские новинки «Я краснею», «Мир Юрского периода: Господство», «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» и так далее.

«Бэтмена» в «Киномире» также не покажут. Часть российских кинотеатров получили лицензионные соглашения на «Бэтмена» до отмены проката и решили показывать картину. Но «Киномир» такие соглашения заключить не успел. Поэтому перед кинотеатрами сети даже не стоит выбор — демонстрировать блокбастер на большом экране или нет.