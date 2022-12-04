Такой день. Травмирование актрисы в барнаульском театре и риск исчезновения воробьёв

Во время гастролей театра имени Вахтангова в Барнауле одна из актрис получила травму и её пришлось менять прямо по ходу постановки.

В театре рассказали, что в начале спектакля ногу девушки «прошила» огромная заноза. Из-за этого она больше не могла продолжать играть.

Прямо по ходу постановки Трейстер заменили на Асю Домскую, которая ранее играла в спектакле другую роль, а травмированную актрису отправили в больницу.

Врачам пришлось резать ногу девушки, чтобы достать заносу. В театре отметили, что рана до сих пор кровоточит.

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Домовой воробей может исчезнуть в населённых пунктах Алтайского края. Эксперты заявили о том, что численность этих птиц в регионе сокращается.

Вице-президент Союза охраны птиц России Алексей Эбель рассказал о том, что домовые воробьи появились в Сибири с переселенцами. Они гнездятся в различных сооружениях и питаются остатками еды людей и животных.

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