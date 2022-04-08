Там дети быстро взрослеют. Алтайские журналисты рассказали о командировке в Донбасс

Три дня провели на территории Донбасса журналисты из Алтайского края. Сегодня они рассказывают: всё, что там довелось увидеть, — это какая-то другая жизнь, в которую просто не можешь поверить. Ночью невозможно спать из-за взрывов снарядов. А вот дети Донбасса умеют на слух отличать калибр орудий. Подробности о своей командировке журналисты рассказали во время пресс-конференции.

Виртуальный мир

Командировку на территорию ДНР для прессы организовало Министерство Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации. Участие в пресс-туре приняли порядка 90 журналистов из регионов России, Арабских Эмиратов, Китая, Сербии. Из Алтайского края в Донбасс поехали съёмочная группа телеканала «Катунь-24» и корреспондент Сибирской медиагруппы.

Добирались до Москвы самолётом, до Ростова-на-Дону — поездом, а границу пересекали уже на автобусах.

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«Когда я приехал туда, подумал, что попал в какой-то виртуальный мир. Здесь, в нашем крае, всё слишком благополучно. Это просто какая-то другая жизнь. Я не мог поверить, что всё это происходит рядом с нами», — рассказал журналист «Катуни-24» Глеб Полянский.

По его словам, разместили представителей прессы не в палатках, как они ожидали, а в хорошей гостинице, где было вполне уютно и даже был интернет. Ночью, правда, спали плохо: просыпались от разрыва снарядов.

Журналисты признаются, что для тех, кто никогда не сталкивался с военными действиями, это было немыслимо и очень страшно.

Когда заработали «Грады», сначала показалось — начался фейерверк и только потом стало понятно — идёт обстрел, рассказывает Полянский. А в последний день пресс-тура в Донецке в жилой дом попала ракета с позиций ВСУ, снесла три этажа.

«Там дети быстро взрослеют»

Глеб Полянский подчёркивает, что во время тура, конечно, приходилось общаться и с политиками, и с депутатами. Но в первую очередь журналисты ехали, чтобы поговорить с местными жителями и из первых уст узнать, что всё-таки происходит в Донбассе.

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Поговорить удалось. В архиве журналистов записи с десятками жителей территорий, которые долгие годы живут в полувоенной обстановке. Многие люди во время боевых действий несколько недель безвылазно просидели в подвалах. Рассказов много, и они очень тяжёлые. Здесь быстро взрослеют дети, отмечает журналист: «Советник главы ДНР по правам ребёнка Элеонора Федоренко рассказала, что местные ребятишки по звуку выстрелов могут определить калибр патронов».

По словам Глеба Полянского, больше всего его потрясли не разрушенные дома и взрывы, а жители: большинство домов разрушено, люди еду готовят на кострах, но отказываются уезжать в пункты временного размещения. «Они уже сейчас стараются наладить мирную жизнь. Несмотря на обстрелы, патрули и комендантский час. Люди ходят на работу, восстановлено движение общественного транспорта».

Ходить — по асфальту

Во время пресс-тура журналисты тоже подвергались опасности. У них не было ни касок, ни бронежилетов, а потому приходилось соблюдать максимальную осторожность.

«Границу мы пересекали на семи микроавтобусах. Нас сопровождали машины с вооружёнными людьми. В некоторые населённые пункты ехали дольше, чем по прямой, потому что говорили, что трасса простреливается. Журналистов просили ходить только по асфальту, где видно, что территория не заминирована», — рассказывает Полянский.

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Сапёры большую часть территории Донбасса уже очистили, но некоторые спрятанные мины, растяжки могли и пропустить.

Журналисты говорят, что изначально планов у них было много: собирались побывать и в Луганской Народной Республике, и в Мариуполе. Но в эти дни там было слишком опасно. Жизнью гражданских корреспондентов организаторы пресс-тура рисковать не стали. Зато устроили экскурсию в Донецке по металлургическому заводу, который возобновил производство ещё под обстрелами в 2015 году, и на завод, где производят холодильники. Как показатель того, что Донбасс привык работать и не собирается садиться никому на шею.