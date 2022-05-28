Томенко и Франк приняли участие в митинге ко Дню пограничника в Барнауле

28 мая в Барнауле состоялся митинг ко Дню пограничника. Как сообщает пресс-служба правительства региона, в нём участвовали сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Алтайскому краю, ветераны службы, губернатор Виктор Томенко, глава АКЗС Александр Романенко и мэр Барнаула Вячеслав Франк.

Глава региона поздравил с праздником собравшихся и отметил, что в начале Великой Отечественной войны пограничники первыми встретили вражеский натиск, а современные пограничники хранят память о предшественниках и достойно выполняют все поставленные задачи.

«Сегодня пограничники точно так же стоят на страже нашей Родины, выполняют важнейшие задачи: ставят заслон международному терроризму, преступности, наркобизнесу, незаконной миграции. Пограничные войска с честью выполняют свои задачи: укрепляют техническое, инфраструктурное обеспечение границы, кадровые возможности», — подчеркнул Виктор Томенко.

Участники мероприятия возложили цветы к Мемориалу Славы на площади Победы в Барнауле.