Томенко: каждому мобилизованному из Алтайского края выплатят 100 тысяч рублей

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко принял решение о единовременной выплате в размере 100 тысяч рублей каждому мобилизованному из региона, сообщает краевое правительство.

«По моему поручению дополнительно проанализированы текущие финансовые возможности региона. В конечном итоге принято решение о выплате по 100 тысяч рублей каждому военнослужащему, призванному в ходе частичной мобилизации», — подчеркнул глава региона.

Деньги будут выплачены из краевого бюджета. Минсоцзащиты края поручено подготовить соответствующий документ, а Минфину — определить источники финансирования и в случае необходимости скорректировать проект закона о поправках в краевой бюджет на 2022 год, который на этой неделе внесут в АКЗС.

Также губернатор дал указание министру соцзащиты Алтайского края Наталье Оськиной выехать в Омск для проведения адресной работы с мобилизованными, находящимися в учебном центре.

«Специалисты разъяснят все вопросы предоставления мер социальной поддержки мобилизованным и их семьям, в том числе 100-тысячной выплаты для каждого мобилизованного», — уточнил Томенко.

Ранее губернатор Алтайского края рассказал, что экипировку для резервистов соберут совместно главы регионов Сибири.