Уличное освещение установят на трёх улицах в Барнауле

В Барнауле по трём улицам проведут уличное освещение. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

На улице Юбилейной в селе Гоньба (участок от Гоньбинского тракта до дома по ул. Юбилейной, 1) установят новые опоры уличного освещения, а на них — 22 фонаря.

Имеющиеся столбы оборудуют пятнадцатью фонарями на улице Ядерной. 13 фонарей установят на опоры по улице Пролетарской (участок от улицы Челюскинцев до Малого Прудского переулка).

Линии, по предложению местных жителей, оборудуют по программе инициативного бюджетирования.

Подрядчик намеревается завершить работы по установке фонарей до сентября 2022 года.