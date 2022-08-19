Умер автор текстов песен Лепса «Натали» и «Я слушал дождь»

Автор текстов ко всем песням с первого альбома Григория Лепса, в том числе «Натали», Анатолий Долженков скончался. Об этом рассказал певец в своём Telegram-канале.

«Сегодня ушёл из жизни Анатолий Михайлович Долженков, автор стихов к песням «Натали» и «Я слушал дождь», автор стихов ко всем песням моего первого альбома «Храни вас Бог», — заявил Лепс.

Музыкант отметил, что Долженков был замечательным поэтом и человеком, а также хорошим мужем, отцом и другом.

Напомним, что 12 августа умер немецкий и голливудский режиссёр Вольфганг Петерсен. Ему был 81 год.