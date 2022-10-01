В Алтайском крае ожидается потепление до +18 градусов
При этом перед потеплением температура воздуха не будет подниматься выше +7 градусов
1 октября 2022, 15:44, Илья Звягинцев
Снежные дни в Алтайском крае сменятся потеплением. Об этом рассказала в интервью «КП-Барнаул» начальник регионального гидрометцентра Людмила Сырых.
По её словам, с 2 октября в регионе установится антициклон, который принесёт спокойную погоду. Ночная температура воздуха будет опускаться до -5, в предгорьях — до -11 градусов, а днём столбики термометров будут подниматься, но не выше +7 градусов.
При этом постепенно потепление будет усиливаться. К 4 и 5 октября температура воздуха поднимется до +12 градусов, а во второй половине — до +18 градусов.
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