В Алтайском крае ожидается потепление до +18 градусов

Снежные дни в Алтайском крае сменятся потеплением. Об этом рассказала в интервью «КП-Барнаул» начальник регионального гидрометцентра Людмила Сырых.

По её словам, с 2 октября в регионе установится антициклон, который принесёт спокойную погоду. Ночная температура воздуха будет опускаться до -5, в предгорьях — до -11 градусов, а днём столбики термометров будут подниматься, но не выше +7 градусов.

При этом постепенно потепление будет усиливаться. К 4 и 5 октября температура воздуха поднимется до +12 градусов, а во второй половине — до +18 градусов.