В Алтайском крае подросток пропал после ссоры с родителями

В Алтайском крае подросток ушел из дома после ссоры с родителями и пропал. Об этом рассказали в телеграм-канале «Залесово. Главное».

Мальчик ушел из дома в два часа ночи 10 сентября. Он взял с собой черный рюкзак, в который положил учебники, ноутбук и документы, но оставил дома деньги и телефон.

Приметы: славянской внешности, рост 180 см, худощавого телосложения, волос светлый, стрижка короткая.

Одет: куртка кожаная короткая тёмного цвета, трико спортивное зелёного цвета, кроссовки чёрные с отражающими полосками зелёного цвета.