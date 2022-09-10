В Алтайском крае подросток пропал после ссоры с родителями
Школьник взял с собой ноутбук, учебники и документы, но оставил дома телефон
10 сентября 2022, 20:28, Илья Звягинцев
В Алтайском крае подросток ушел из дома после ссоры с родителями и пропал. Об этом рассказали в телеграм-канале «Залесово. Главное».
Мальчик ушел из дома в два часа ночи 10 сентября. Он взял с собой черный рюкзак, в который положил учебники, ноутбук и документы, но оставил дома деньги и телефон.
Приметы: славянской внешности, рост 180 см, худощавого телосложения, волос светлый, стрижка короткая.
Одет: куртка кожаная короткая тёмного цвета, трико спортивное зелёного цвета, кроссовки чёрные с отражающими полосками зелёного цвета.
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