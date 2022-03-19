В Алтайском крае железнодорожники самостоятельно начнут ремонтировать электропоезда

Моторвагонное депо станции Алтайская получило сертификат Федерального агентства железнодорожного транспорта, позволяющий производить капитальный ремонт электропоездов. Ранее для этих целей составы отправляли в Красноярск, сообщает пресс-служба Минтранса Алтайского края.

18 марта первый электропоезд ЭД9М, отремонтированный непосредственно на алтайском железнодорожном предприятии, отправился в рейс из Барнаула до разъезда Красный Боец. Железнодорожники восстановили пассажирский салон, работу электрического, механического и пневматического оборудования, установили светодиодное освещение, отремонтировали пульт машиниста и санитарные узлы.

Планируется, что в текущем году в депо капитально отремонтируют с использованием отечественного оборудования ещё девять вагонов электропоездов.

Напомним, взаимоотношения правительства Алтайского края и ОАО «РЖД» строятся на основании соглашения о взаимодействии и сотрудничестве. В 2021 году в развитие железнодорожной инфраструктуры края ОАО «РЖД» было инвестировано порядка 3,6 млрд рублей.

Правительство региона, в свою очередь, компенсирует АО «Алтай-Пригород» выпадающие доходы, которые возникают вследствие государственного регулирования тарифов и установления льгот на проезд железнодорожным транспортом в пригородном сообщении: за 2021 год сумма средств составила 371,2 млн рублей.